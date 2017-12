G8 está prestes a tomar grande decisão sobre clima--fonte da UE Os líderes do G8, composto pelos sete países mais industrializados e a Rússia, estão prestes a dar um "importante passo" na luta contra o aquecimento global na terça-feira, após negociadores acertarem um comunicado conjunto para o seu encontro, disse uma fonte na União Européia. "A Comissão Européia está confiante e otimista sobre o resultado e que isso vai significar um passo importante, comparado com Heiligendamm", disse a fonte à Reuters. A UE pressionou os Estados Unidos a ir além em um compromisso na cúpula do ano passado na Alemanha para "seriamente considerar" redução de 50 por cento nas emissões de carbono até 2050. Isso seria atingindo com um acerto agora que mirasse a necessidade de ações de prazo mais curto. A fonte na UE se recusou a dar detalhes sobre o comunicado do G8 sobre aquecimento global. (Reportagem de William Schomberg)