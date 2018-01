Furo em tubulação causa vazamento de gás em Campos

Glauber Gonçalves, do Rio de Janeiro,

RIO DE JANEIRO - Um furo em uma tubulação da plataforma P-51, na Bacia de Campos, causou um vazamento de gás no local, informou neste sábado, 3, a Petrobrás. No momento do incidente, a produção estava interrompida devido a uma parada de manutenção programada, que teve início à meia noite da última quinta-feira, dia 1º.

A estatal diz que não houve dano ambiental, porém não informa o volume do vazamento.

Segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), o vazamento já foi controlado. De acordo com a Petrobrás, o problema ocorreu em uma linha pela qual o gás segue para o queimador, durante o processo de despressurização da planta de processo da plataforma.

Uma equipe da empresa identificou o furo junto ao suporte da linha e o reparo deverá ser feito antes do retorno à produção, previsto para amanhã. A companhia informa ainda que não houve vítimas e que as instalações não foram danificadas.