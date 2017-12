Furacão se forma na costa mexicana do Pacífico

O furacão Rick, o sétimo da temporada no leste e norte do Pacífico, estava localizado a cerca de 470 quilômetros ao sul da cidade de Acapulco, com ventos de 120 quilômetros por hora, com rajadas de vento ainda maiores.

O centro disse que a região costeira do sudeste mexicano poderá ser atingida por chuvas na sexta-feira.

"Fortalecimento substancial é esperado durante as próximas 48 horas e Rick pode se tornar um grande furacão no sábado", disse o Centro.

Tempestades no Pacífico não oferecem riscos significativos à grande operação petroleira mexicana, já que as atividades estão concentradas no Golfo do México.