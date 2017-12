Furacão Rina ganha velocidade na rota para Cancún

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse que o Rina, o sexto furacão no Atlântico este ano, deve chegar à Península de Yucatán no México no início de quinta-feira, depois de atingir o Belize.

As autoridades emitiram um alerta de furacões para a costa leste de Yucatán, de Chetumal a Punta Gruesa.

O Rina, hoje um furacão de Categoria 2 na escala de intensidade Saffir-Simpson, estava localizado 490 quilômetros a leste-sudeste de Chetumal, no México, com ventos máximos de cerca de 160 quilômetros por hora, disseram meteorologistas.

"O Rina deve se tornar um furacão mais forte entre hoje à noite e quarta-feira de manhã", informou o centro de furacões baseado em Miami.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O furacão não deve ameaçar a região produtora de petróleo no Golfo do México.