Furacão Rick perde força e é rebaixado à categoria quatro

À 1h (horário de Brasília), o Rick estava a cerca de 660 quilômetros ao sul do balneário de Cabo San Lucas, movendo-se para o nordeste a 20 quilômetros por hora. Seus ventos máximos sustentados caíram para 230 quilômetros por hora, quando foi reclassificado da categoria cinco --a mais forte na escala Saffir-Simpson-- para a categoria quatro.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos afirmou que está previsto mais enfraquecimento durante os próximos dois dias, mas o Rick ainda deve representar perigo enquanto se aproxima da Baja California.

O Centro disse que um alerta de furacão pode ser necessário em partes da península no início de segunda-feira e que o Rick pode chegar aos balneários da Baja Califórnia no meio da semana.

Ele é o sétimo furacão da temporada do norte oriental do Pacífico. As tempestades da região não apresentam ameaça à grande indústria petrolífera mexicana no Golfo do México, mas a península da Baja California é popular entre os turistas norte-americanos por seus balneários na área de Los Cabos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Robin Emmott)