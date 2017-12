Furacão Rick mata surfista ao se aproximar da costa do México

O Rick, que deve atingir os luxuosos resorts de Baja Califórnia até a manhã de quarta-feira, enfraqueceu para uma tempestade de categoria 2 mas ainda tinha ventos potentes de 160 quilômetros por hora.

Um homem do estado de Sinaloa se afogou no domingo quando foi surpreendido por uma onda enquanto surfava e foi jogado contra os rochedos em uma praia perto de Los Cabos, disse a mídia local.

"Ondas enormes geradas pelo Rick continuarão afetando porções da costa sul de Baja Califórnia e a costa no oeste-centro do México durante os próximos dias, provocando condições perigosas para o surf", disse o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Ele é o sétimo furacão da temporada do norte oriental do Pacífico. As tempestades da região não costumam ameaçar a grande indústria petrolífera no Golfo do México, mas a península de Baja Califórnia é popular entre os turistas norte-americanos por seus balneários em Los Cabos.