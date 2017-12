Furacão Rick ganha força no litoral mexicano do Pacífico

Rick, o sétimo furacão da temporada no nordeste do Pacífico, se localizava a cerca de 410 quilômetros ao sudoeste do balneário de Acapulco, com ventos sustentados de quase 215 quilômetros por hora.

O Centro, sediado em Miami, previu que durante as próximas 36 horas o Rick ganhará ainda mais força e afirmou que há grande possibilidade de ele se converter em um furacão de categoria 5 na noite de sábado.

As chuvas decorrentes do furacão tem afetado o litoral sul do México e continuarão no sábado, previu o Centro.

O Rick está se movimentando de oeste a noroeste a quase 19 quilômetros por hora, e esse cenário deve se manter nos próximos dias.

As tempestades do Pacífico não representam uma ameaça às maiores indústrias de petróleo do México, mas a península de Baja California é popular entre turistas norte-americanos por seus centros de férias na região de Los Cabos.

(Reportagem de Eric Beech)