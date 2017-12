Furacão Rick ganha força e vai à categoria 5 na costa mexicana

Um furacão categoria 5 é o mais forte na escala Saffir-Simpson e pode provocar danos catastróficos.

O Rick, o sétimo furacão da temporada no nordeste do Pacífico, estava a cerca de 467 quilômetros de Manzanillo, no México, com ventos máximos sustentados de 258 quilômetros por hora.

O Centro projeta que o Rick se voltará na direção do litoral mexicano e chegará à Baja California na quinta-feira, também provocando fortes chuvas no continente.

As tempestades no Pacífico não representam ameaça à grande indústria de petróleo do México, mas a península de Baja California é popular entre turistas norte-americanos, principalmente por conta dos balneários na região de Los Cabos.

(Reportagem de Robin Emmott)