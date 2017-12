Furacão Paul perde força perto do México e Rafael deve poupar Bermuda O furacão Paul perdeu força ao se aproximar nesta terça-feira de uma área pouco habitada na península da Baja Califórnia, na costa mexicana do Pacífico, enquanto no Atlântico o furacão Rafael deve poupar a ilha de Bermuda, segundo o Centro Nacional de Furacões (CNF) dos Estados Unidos.