Furacão Odile ganha força e já ameaça península no México

O Odile, que rapidamente se transformou em um furacão de categoria quatro (são cinco níveis de força), estava a cerca de 300 quilômetros ao sul da península da Baixa California na tarde deste domingo, deslocando-se para noroeste, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), dos Estados Unidos.

Em Cabo San Lucas, os moradores se apressaram para cobrir as janelas, recolher cadeiras e mesas da praia e levar os barcos pesqueiros e iates para as docas, a poucas horas da suposta chegada do furacão.

"Se ele não perder intensidade, fará algum estrago", disse Rosalio Salas, de 59 anos, que trabalha com aluguel de barcos de pesca no Cabo San Lucas.

A tempestade traz consigo ventos de até 215 quilômetros por hora e ainda pode formar chuvas fortes na segunda-feira, informou a central.

(Por Michael O'Boyle)