Furacão Norbert ganha força e avança para costa mexicana O furacão Norbert ganhou força nesta quarta-feira, chegando à categoria 3, sobre as águas do Pacífico mexicano, e segue em direção à região da Baixa California, informou o Centro de Furacões dos Estados Unidos. De acordo com os prognósticos, Norbert atingirá a península mexicana nas primeiras horas do sábado, perto de Los Cabos, um balneário muito visitado por turistas norte- americanos. O Norbert, cujos ventos chegaram a 205 km/h, estava, às 12h de Brasília, localizado a cerca de 740 quilômetros ao sul da península da Baixa California, avançando 15 quilômetros por hora rumo a oeste e noroeste, paralelamente à costa do Pacífico Central. Espera-se que o furacão se dirija ao norte, adentrando a costa, a partir de quinta-feira. "Norbet ganha força e espera-se que se mantenha como um grande furacão durante as próximas 48 horas", disse o Centro em um relatório. O Serviço Meteorológico Nacional do México, que classificou como alto o perigo oferecido pelo Norbert, alertou para fortes chuvas e ondas grandes nos próximos dias e disse que o furacão favorece a formação de nuvens sobre os Estados do Pacífico Médio, como Michoacán, Colima, Jalisco e Nayarit. (Reportagem de Miguel Angel Gutiérrez)