Furacão Norbert chega à categoria 4 na costa oeste do México O furacão Norbert atingiu na quarta-feira a categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), o que o transforma num perigoso furacão no Pacífico. Com ventos regulares de 215 quilômetros por hora, o furacão está a 715 quilômetros da costa e deve chegar no fim de semana à península da Baixa Califórnia (noroeste do México), segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. É a segunda grande tempestade na costa mexicana nesta semana. Na terça-feira, o litoral atlântico do país sofreu as chuvas e ventos provocados pela tempestade Marco, com inundações no Estado de Veracruz, mas sem mortos, desaparecidos ou danos graves às instalações de gás e petróleo do golfo do México. Norbert deve chegar ao continente perto da cidade de La Paz, provavelmente sem atingir em cheio o balneário de Los Cabos, muito popular entre turistas dos EUA. "Norbert vai se deslocar sobre águas ligeiramente mais frias, o que deve iniciar um enfraquecimento gradual", disse o CNF. (Reportagem de Mica Rosenberg)