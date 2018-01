Furacão Kyle se forma próximo a costa leste dos Estados Unidos A tempestade tropical Kyle ganhou força e se transformou num furacão próximo à costa leste dos Estados Unidos, neste sábado, e avança em direção às terras entre Maine e províncias do Canadá, informou o Centro de Furacões dos Estados Unidos. O Kyle, que se desenvolveu numa tempestade tropical na quinta-feira, provocou ventos de 120 quilômetros por hora e a previsão é de que atinja o leste do Estado de Nova Inglaterra e províncias da costa canadense. O furacão possui a categoria mínima de 1, num escala que vai até cinco. Às 18h (horário de Brasília), o Kyle estava localizado780 quilômetros ao sul da ilha de Nantucket, no Massachussetts, e a uma velocidade de 37 km/h, disse o Centro de Furacões, localizado em Miami. O furacão é o resultado da 11a tempestade conhecida de uma temporada de furacões intensa e destrutiva no Atlântico. Meteorologistas previram que uma temporada de seis meses, que vai até 30 de novembro, pode produzir mais de 18 ciclones e o aquecimento da temperatura do mar, ventos baixos e outros fatores ainda podem contribuir para a formação de mais furacões. (Reportagem de Tom Brown)