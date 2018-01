Furacão Irene se aproxima do litoral das Carolinas nos EUA

Por volta das 12h (horário de Brasília), o Irene estava localizado a cerca de 530 quilômetros ao sul-sudoeste de Cape Hatteras, na Carolina do Norte, com ventos sustentados de 165 quilômetros por hora.

"Está prevista pouca mudança na força antes de o Irene atingir a costa da Carolina do Norte", disse o NHC, acrescentando que um alerta de furacão foi estendido em direção ao norte na Baía Chesapeake, até Drum Point.

O centro do furacão vai passar bem longe da costa do Estado da Geórgia na sexta-feira e se aproximar do litoral da Carolina do Norte na noite de sexta, passando perto ou pela costa no sábado, disse o NHC.

(Reportagem de NR Sethuraman)