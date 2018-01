Furacão Irene ganhará força antes de atingir costa dos Estados Unidos

Foto de satélite mostra o Irene se deslocando em direção aos Estados Unidos

SANTO DOMINGO - O furacão Irene deve ganhar força nos próximos dias e pode atingir o sudeste dos Estados Unidos como uma forte tempestade no final desta semana, disseram meteorologistas nesta terça-feira.

Veja também:

A previsão do Centro Nacional de Furacões dos EUA indicou que o Irene, agora classificado como uma tempestade de categoria 2, pode se tornar uma forte tempestade de categoria 3, com ventos alcançando 178 quilômetros por hora, antes de atingir a costa sudoeste dos EUA até o final de semana.

O primeiro furacão da temporada de 2011 no Atlântico deve se deslocar paralelamente à costa leste da Flórida na quinta-feira para possivelmente chegar ao continente na Carolina do Sul ou do Norte no sábado.

O Irene, a nona tempestade da temporada, deve ser o primeiro furacão a atingir os Estados Unidos desde que o Ike devastou a costa do Texas em 2008.

A expectativa era de que a tempestade passasse ao norte da República Dominicana e do Haiti na manhã desta terça-feira e a sudeste das Bahamas no mesmo dia. O Irene estava se deslocando para o oeste-nordeste a 19 quilômetros por hora.