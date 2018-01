Furacão Irene deixa Costa Leste dos EUA em estado de alerta

O alerta foi feito nesta terça-feira pelo administrador da Agência Federal de Gerenciamento de Emergência dos EUA (Fema), Craig Fugate.

O diretor do Centro Nacional de Furacões dos EUA, Bill Read, afirmou que "a melhor aposta" de previsão no momento é de que o Irene, que ele considera uma "tempestade muito grande", vai se aproximar da costa das Carolinas na manhã de sábado.

Mas o Estado de New England também pode estar "na jogada" para um possível impacto do Irene, acrescentou Read, em conferência por telefone com Fugate.