Furacão Ike atravessa Golfo do México rumo ao Texas O furacão Ike atravessava o Golfo do México na quarta-feira, encaminhando-se para o Estado norte-americano do Texas depois de ter derrubado construções mal conservadas em Havana e ter provocado danos em toda a ilha comunista. O Ike, um furacão de Categoria 1, com ventos de 140 quilômetros por hora, deixou uma longa trilha de destruição no Caribe e fez com que empresas do setor de energia ficassem com medo de que ele pudesse fazer o mesmo nas plataformas marítimas do golfo. Essas empresas retiraram seus funcionários da área e paralisaram suas operações ali. Segundo meteorologistas, o Ike deve ganhar força sobre as águas quentes do golfo e tornar-se novamente um grande furacão, chegando à Categoria 3 da escala Saffir-Simpson (de cinco níveis), com ventos de no mínimo 178 quilômetros por hora. No entanto, as previsões mais recentes dão conta de que a tempestade atingirá a parte central da costa do Texas, passando a oeste da principal região produtora de combustíveis do golfo. Essas plataformas são responsáveis por fornecer um quarto do petróleo e 15 por cento do gás natural norte-americanos. O Centro Nacional de Furacões (NHC), um órgão dos EUA, advertiu que suas projeções continuavam sujeitas a alterações. A cidade de Nova Orleans, ainda traumatizada pelo Katrina (furacão que matou 1.500 pessoas e provocou danos de 80 bilhões de dólares na costa norte-americana do golfo em 2005), parecia estar fora de perigo. Às 6h (horário de Brasília), o Centro disse em seu boletim mais recente que o Ike encontrava-se 200 quilômetros a norte-nordeste do extremo oeste de Cuba e cerca de 750 quilômetros a sudeste da boca do rio Mississippi. O furacão locomovia-se na direção oeste-noroeste a uma velocidade de 13 quilômetros por hora e deve continuar nesse caminho pelos próximos um ou dois dias. Um volume de chuvas de até 7,6 centímetros pode despencar sobre as ilhas de baixa altitude da Flórida, que também poderiam ser atingidas por colunas de água, grandes ondas e tornados isolados na quarta-feira, disse o Centro. O sudoeste daquele Estado deve receber até 10 centímetros de chuva. No mesmo dia, em Cuba, as grandes ondas e as colunas de água devem perder força, mas as chuvas fortes no oeste da ilha ainda poderiam causar enchentes-relâmpago, disse o Centro. (Reportagem adicional de Esteban Israel, Marc Frank, Rosa Tania Valdes e Nelson Acosta em Havana, Stephanie Nebehay em Genebra, Jim Loney em Miami)