Furacão Hanna se forma no Atlântico próximo a Bahamas O furacão Hanna se formou perto de Bahamas no oceano Atlântico no domingo, enquanto o furacão Gustav perdeu força na chegada à Louisiana e à costa do Golfo dos Estados Unidos e uma nova depressão tropical se formou entre a África e as Ilhas Leeward. O Hanna apresentava ventos de velocidade de 120 km/h às 13h30 no horário local (14h30 de Brasília), centrado próximo a Ilha Mayaguana no sudeste de Bahamas, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Enquanto isso, o Gustav perdeu força e passou a categoria 1, com ventos a 145 km/h. O Hanna é o quarto furacão de uma já complicada temporada no Atlântico, e é esperado que ele chegue nas regiões sudeste e central de Bahamas nos próximos dois dias, informou o Centro de Furacões, que é baseado em Miami. De acordo com a entidade, o Hanna irá passar perto da costa da Flórida antes de atingir a costa da Carolina do Sul, perto da fronteira do Estado da Geórgia, na sexta-feira. Além do Hanna, uma nova depressão tropical se formou entre a África e as ilhas Leeward na segunda-feira. A depressão pode formar a nona tempestade tropical da temporada de furacões ainda na segunda-feira. (Reportagem de Jim Loney)