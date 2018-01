Furacão Fred perde força e volta a ser tempestade tropical

Seus ventos regulares caíram para, no máximo, 110km por hora. A tempestade já vinha perdendo força desde quinta-feira devido à grande diferença entre seus ventos em diferentes altitudes, segundo o Centro Nacional de Furacões (CNF) dos EUA.

"Há um enfraquecimento previsto, e o Fred irá gradualmente sumir", disse o CNF, em Miami.

Essa é a sexta tempestade da temporada de 2009 no Atlântico. Ela está a milhares de quilômetros da populosa Costa Leste dos EUA e da região de gás e petróleo do Golfo do México. Deve se extinguir até terça-feira, sem afetar terras.

Fred, que se desloca lentamente para o norte, atingiu seu auge na quarta-feira, com ventos de até 195km por hora, o que fez dele um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5).

O CNF disse ainda que um sistema de baixa pressão perto da costa do Texas tem uma chance pequena, inferior a 30 por cento, de se tornar um ciclone tropical nas próximas 48 horas.

(Reportagem de Tom Brown)