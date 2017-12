Furacão Dolly se aproxima do Texas e ganha força O furacão Dolly ganhou força na quarta-feira ao se aproximar do sul do Texas, perto da fronteira com o México, onde deve provocar fortes chuvas a partir do começo da tarde. Dolly é o segundo furacão de 2008 no Atlântico Norte. Alimentando-se das águas quentes do golfo do México, ele tem ventos regulares de 140 quilômetros por hora, o que lhe coloca na categoria 1 da escala Saffir-Simpson (que vai até 5). O Centro Nacional de Furacões dos EUA prevê, porém, que ele pode chegar à categoria 2 (ventos acima de 154 quilômetros por hora) antes de atingir o continente. Está em vigor um alerta contra furacões em toda a costa sul do Texas, até a cidade de Corpus Christi. Às 8h (hora de Brasília), o olho do furacão estava cerca de 90 quilômetros a leste de Brownsville, deslocando-se a cerca de 13 quilômetros por hora. Nesse ritmo, levará mais sete horas para atingir a região da fronteira entre EUA e México. Mas os meteorologistas não prevêem impactos sobre o setor petrolífero do golfo do México, e refletindo isso o preço do petróleo atinge na quarta-feira seu menor valor em seis meses. O Centro Nacional de Furacões estima que Dolly provocará até 380 milímetros de chuvas no sul do Texas e nordeste do México nos próximos dias. Autoridades texanas temem transbordamentos das barragens que contêm o rio Grande, especialmente se o furacão provocar uma ressaca marítima que suba pela foz do rio. As autoridades dizem que os diques funcionaram bem em condições semelhantes durante o furacão Beulah, em 1967, mas desde então se deterioraram. Depois das devastadoras temporadas de 2004 e 2005, que inclui o violento furacão Katrina, os EUA foram relativamente poupados nos últimos dois anos, quando apenas um furacão (Humberto, novembro de 2007) atingiu suas costas. (Reportagem de Chris Baltimore em Houston, Michael Christie em Miami, Tomas Bravo em Playa Bagdad, México, e Mariano Castillo na Cidade do México)