Furacão Dolly enfraquece e chega à costa do Texas O furacão Dolly atingiu costa do Texas em South Padre Island na tarde desta quarta-feira e enfraqueceu, sendo considerado agora um furacão de categoria 1, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Aproximadamente 30 centímetros de chuva já caíram sobre partes da costa, no extremo sul do Texas, por causa do furacão, de acordo com as estimativas do radar do Serviço Nacional de Meteorologia, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC). Dolly tinha chegado à categoria 2 ao atingir a terra, com ventos de 160 quilômetros por hora.