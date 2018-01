Furacão Bud ameaça costa do Pacífico no México, alerta NHC O furacão Bud se formou fora da costa do Pacífico no México logo cedo nesta quinta-feira, e poderia ameaçar partes do sudoeste mexicano com fortes chuvas e inundações na sexta-feira, alertou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).