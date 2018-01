Furacão Bill perde intensidade rumo ao Atlântico norte

O furacão "Bill", de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, perdeu intensidade em seu caminho para o Atlântico norte, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, em inglês) nesta sexta-feira, 21.

O NHC indicou em seu boletim que "Bill" reduziu a velocidade de seus ventos de 205 km/h para 185 km/h e mostra sinais de desorganização. Os meteorologistas preveem que o olho do ciclone passará no sábado, 22, por águas abertas entre as ilhas Bermudas e a costa leste dos Estados Unidos. No entanto, o NHC advertiu que "Bill" poderia ganhar força ligeiramente nesta sexta-feira antes de começar a enfraquecer, a partir de sábado.

O olho de "Bill" estava situado às 9 horas desta sexta-feira (horário de Brasília), perto da latitude 26,8 graus norte e da longitude 65,8 graus oeste, 620 quilômetros ao sul de Bermudas e 1,32 mil quilômetros ao sudeste de Cabo Hatteras, na Carolina do Norte. "Bill" se movimenta com uma velocidade de translação de 28 km/h e deve fazer um giro gradual para o noroeste esta noite e, no sábado, para o norte.

Os meteorologistas do NHC indicaram que o furacão pode causar ressacas e inundações no litoral de Bermudas nos próximos dois dias. Além disso, a ressaca pode afetar Porto Rico, Haiti, República Dominicana, Bahamas e a costa leste dos Estados Unidos. Nova Inglaterra e Canadá devem observar com atenção a trajetória e desenvolvimento do furacão, advertiu o NHC.

A temporada de furacões no Atlântico - que começa em 1º de junho e termina em 30 de novembro - havia registrado até a última passada pouca atividade, devido à presença do fenômeno "El Niño" no Pacífico. O fenômeno inibe a formação de furacões no Atlântico e tem o efeito contrário no Pacífico.

Até agora, houve a formação de três tempestades tropicais - "Ana", "Bill" e "Claudette" - das quais a segunda se transformou no primeiro furacão da temporada na bacia atlântica.

A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA prevê para esta temporada a formação de entre 7 e 11 tempestades tropicais, de 3 a 6 furacões. Destes últimos, um ou dois poderiam ser de categoria 3, 4 ou 5, as maiores na escala de intensidade Saffir-Simpson.