Furacão Bill fica ainda mais forte após atingir nível 2

O furacão Bill, o primeiro da atual temporada de ciclones no Atlântico, ganhou ainda mais força nesta terça-feira, após atingir a categoria 2 na escala Saffir-Simpson, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Bill, primeiro furacão da temporada, deve ganhar força

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seu boletim das 12h de Brasília, o NHC disse que o Bill, que está a caminho do Atlântico Norte, registrava ventos máximos constantes de 165 km/h.

O centro também informou que "espera um fortalecimento" do fenômeno "nas próximas 48 horas", quando o Bill pode virar um ciclone de categoria maior (3, 4 e 5).

Dentro da escala de Saffir-Simpson, um furacão alcança a categoria 3 quando seus ventos máximos constantes chegam a 178 km/h.

Por volta das 12h de Brasília, o olho do "Bill" encontrava-se próximo da latitude 15,9 graus norte e da longitude 51,2 graus oeste, a 1.140 quilômetros das Antilhas Menores.

No momento, o furacão movimenta-se a 26 km/h, em direção oeste-noroeste. A previsão do NHC é que o fenômeno mantenha esta trajetória nas próximas 24 horas, com uma leve guinada para noroeste.

Segundo as projeções do órgão, o olho do "Bill" deve passar ao leste das ilhas do Caribe na quinta-feira.