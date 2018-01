Furacão Beatriz chega à costa mexicana do Pacífico

O olho do furacão estava cerca de 20 quilômetros ao sul de Manzanillo, com ventos de quase 150 quilômetros por hora e previsão de passar pela cidade portuária dentro de poucas horas, segundo um informe do centro às 6h (horário de Brasília).

A tempestade também provocou alertas ao longo da costa mexicana entre Lázaro Cárdenas e Cabo Corrientes, disse o centro com sede em Miami.

A tempestade pode se intensificar se permanecer sobre o mar nos próximos dias, segundo o centro, e poderia se tornar um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson de 1 a 5, antes de perder força sobre o continente.

O México não tem importantes instalações de petróleo em sua costa do Pacífico, mas as praias são destinos populares para os turistas norte-americanos.

A previsão era de que a tempestade provocasse inundações costeiras nas áreas com alerta de furacão.

O furacão Adrian, o primeiro da temporada de 2011 no Pacífico, não causou danos.