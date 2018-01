Furacão Adrian ganha força mas se mantém longe da costa mexicana

Às 19h30 (horário de Brasília), o furacão tinha ventos sustentados de 210 quilômetros por hora e trajetória oeste-noroeste a 15 quilômetros por hora, distanciando-se do continente.

O Adrian estava 520 quilômetros ao sul do balneário de Manzanillo.

"O furacão Adrian continua muito longe da costa mexicana do Pacífico", afirmou o centro.

O México não tem instalações petrolíferas na costa oeste, mas sua região costeira é um destino popular de férias. No ano passado, o furacão Frank deixou ao menos três mortos no Estado de Oaxaca, no sul do país.

(Reportagem de Adriana Barrera e Elinor Comlay)