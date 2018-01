Fundador da ecologia profunda, Arne Naess morre aos 96 anos

O filósofo e ecologista norueguês Arne Naess, fundador da corrente conhecida como ecologia profunda, faleceu aos 96 anos de idade, informou nesta terça-feira, 13, seu editor, Erling Kagge. Considerado o principal filósofo norueguês do século 20, Naess criou a escola de Oslo e fundou a ecologia profunda, um ramo da filosofia ecológica que concebe a humanidade como parte de seu entorno e que propõe mudanças culturais, políticas, sociais e econômicos para conseguir uma convivência harmônica entre humanos e demais seres vivos. Naess foi catedrático da Universidade de Oslo de 1939 a 1970, tendo papel determinante para estabelecer uma nova pesquisa social na Noruega do pós-guerra mundial e impulsionou o estudo da filosofia através de seus livros para a docência sobre lógica, métodos de ensino e história da filosofia. De tendência neopositivista, Naess se mostrou interessado pelas obras de Spinoza e Gandhi e pelo budismo, e esteve vinculado ao Partido Verde. Arne Naess era ainda irmão mais novo do conhecido armador Erling Naess e, com isso, tio do alpinista e multimilionário Arne Naess Jr. - ex-marido da cantora americana Diana Ross -, ambos já falecidos.