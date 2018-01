Frigorífico Marfrig conclui relatório de emissões O frigorífico Marfrig concluiu o seu primeiro inventário de gases de efeito estufa, com as informações de todas as suas unidades, situadas hoje em 22 países. O relatório demonstrou que 35% das emissões do grupo são classificadas como neutras (de fontes de energia renováveis). Outros 49% das emissões estão classificadas como diretas, ou seja, controláveis pela empresa. Esses dados devem ajudar a companhia a desenvolver estudos e projetos para auxiliar no processo de redução das emissões e na melhoria da gestão das informações. / ANDREA VIALLI e REJANE LIMA