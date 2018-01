Fraudadores online atacam mercado de carbono na Europa

Fraudadores online visaram os mercados internacionais de carbono, numa tentativa de roubar autorizações de emissão e revendê-las ilegalmente, informam autoridades.

Detentoras de contas em registros de carbono foram alvo de um esquema de "phishing" na semana passada, quando e-mails foram enviados a participantes do mercado com a solicitação de dados pessoais, disse um representante do registro alemão DEHSt.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não foi um ataque de hackers, mas uma ação de phishing contra formas que participam do mercado de emissões", disse o chefe do DEHSt, Hans-Juergen Nantke.

"Phishing" é um termo que comumente se refere a e-mails falsos que fingem ter sido enviados por organizações legítimas, para induzir os destinatários a fornecer informações como número de contas e senhas.

No mercado global de carbono de US$ 135 bilhões, que inclui o Esquema de Comércio de Emissões da União Europeia, empresas podem comprar autorizações de outras para emitir gases causadores do efeito estufa, quando simplesmente cortar as emissões mostra-se caro demais.

"Foi uma ação em escala mundial", disse Nantke, acrescentando que, até onde sabe, não apenas a UE, mas Nova Zelândia, Noruega e Austrália foram afetadas.

O secretariado do Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática (UNFCCC) disse ter conhecimento de nove transações fraudulentas, mas que o software dos registros nacionais, operado pelos membros do Protocolo de Kyoto, não parece ter sido afetado.