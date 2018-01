França pode ser multada por não garantir sobrevivência de hamster

AP e The New York Times

Para a Corte Europeia de Justiça, o tribunal mais importante do bloco, a França tem sido hostil ao Grande Hamster da Alsácia. Segundo o jornal The New York Times, os franceses podem ser multados em US$24.6 milhões.

O argumento da corte é que a França não adotou políticas suficientes para proteger o animal, originário da região da Alsácia, que fica no leste do país, junto às fronteiras com a Alemanha e a Suíça. Menos de 200 indivíduos da espécie, última espécie viva de hamster selvagem da Europa, permanecem nos campos da França oriental.

O tribunal advertiu, na quinta-feira, que o governo da França pode receber a multa se não tomar medidas para garantir a sobrevivência do animal, que dizem respeito ao reestabelecimento de culturas agrícolas que os hamsters comem e à construção de empreendimentos que assegurem a conservação da espécie. A ação judicial começou a tramitar em 2009.

Jean-Paul Burget, presidente da organização de proteção aos animais francesa Sauvegarde Faune Sauvage, disse que o país precisa trabalhar para aumentar a população da espécie até 1500. Burget também disse ao Times que a França deve se comprometer com antigos acordos de cultivo dos cereais, principal refeição do roedor. A entidade apresentou uma queixa inicial em nome do hamster à Comissão Europeia em 2006.

O Ministério do Meio Ambiente francês diz que as populações do hamster estão melhorando desde que o caso foi levado ao tribunal europeu, graças aos esforços do governo.