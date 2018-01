Fotos subaquáticas revelam beleza de ondas

Mark Tipple é o principal fotógrafo de uma iniciativa chamada The Underwater Project,com interessantes imagens captadas sob as águas. Tipple inicialmente tentou fotografar nadadores, mas acabou voltando suas atenções ao poder das ondas.

As cenas fotografadas por ele, sem nenhuma presença humana, oferecem uma perspectiva única da força e da energia dos oceanos. Tipple já fotografou mares da Austrália, Indonésia, ilhas no Pacífico, costa oeste dos EUA e do Alasca. Ele sempre viveu ao lado do oceano.

