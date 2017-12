Fotos revelam a surpreendente beleza das criaturas transparentes

Elas podem parecer fantasmagóricas, muitas vezes belas e, na maioria dos casos, surpreendentes. Apesar da aparente fragilidade, as criaturas transparentes são, em vários casos, mais antigas que os dinossauros. Tamanhos e formas também variam. Algumas delas são minúsculas, como os filhotes de lesmas, enquanto outras, como algumas águas-vivas, chegam a ter o tamanho de uma criança.

A transparência nestas criaturas é resultado da evolução. Com frequência é esta característica que as protegem de predadores. Muitos vivem em locais do oceano em que há poucas rochas para se esconder e a transparência pode ser usada como camuflagem.

Animais como o caramujo, mostrado em uma das fotos com apenas uma semana de vida, nascem transparentes, mas, com o passar do tempo, escurecem. Outros, como o ice-fish da Antártica, passam a vida inteira com a aparência transparente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.