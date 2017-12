Fotos retratam beleza dos rios ao redor do mundo

Parte importante do ecossistema brasileiro e mundial, rios das mais diferentes dimensões e localidades do planeta foram retratados pelos leitores da BBC Brasil. As imagens foram registradas no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos e até mesmo na Índia.

Citados amplamente na literatura nacional, os rios são, para o poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto (1920-1999), "de água pouca, em que a água sempre está por um fio./rios todos com nome e que abraço como a amigos./uns com nome de gente, outros com nome de bicho./uns com nome de santo, muitos só com apelido".

Tal relação especial foi capturada pelas câmeras fotográficas dos leitores da BBC em mais de 20 fotos, que guardam suas lembranças dos locais por onde passaram.

Confira nossa galeria.