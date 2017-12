Fotos celebram diversidade da vida selvagem britânica

A terceira edição de um concurso britânico de fotos de natureza divulgou seus vencedores.

A foto de uma água-viva no mar de uma ilha na costa escocesa, tirada pelo fotógrafo Richard Shucksmith, venceu o prêmio geral, mostrando a grande variedade de vida marinha no região, inabitada e de clima inóspito.

"É uma foto verdadeiramente linda, que captura perfeitamente as cores iridescentes e as qualidades mágicas da imagem", descreveu o fotográfico da organização ambiental WWF Greg Armfield, um dos jurados da competição.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O concurso foi estabelecido em 2009 com o objetivo de "celebrar o talento tanto de fotógrafos amadores quanto profissionais, destacando simultaneamente a grande riqueza e diversidade da história natural britânica".

O prêmio escolheu vencedores em dez categorias, além de um vencedor geral e dois premiados com idades abaixo de 11 anos e entre 12 e 18 anos de idade.

Cerca de 70 imagens escolhidas serão expostas ao longo de um ano em diversos locais de exibição na Inglaterra, Escócia e País de Gales. A primeira exibição será aberta em Londres no dia 14 de outubro.

Além disso, as fotos farão parte de uma coleção em capa dura ilustrando as melhores imagens do concurso deste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.