Fotos aéreas mostram obras em Belo Monte

A ONG ambientalista Greenpeace divulgou nos últimos dias uma série de fotos feitas durante dois sobrevoos na região de Altamira, no Pará, mostrando imagens das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. As fotos foram registradas em uma ocasião em fevereiro e outra em abril.

Segundo a entidade, a construção da usina e Belo Monte implica em uma série de alterações na região do Rio Xingu e é alvo de crítica de ambientalistas. As fotos do Greenpeace pretendem chamar a atenção para o impacto ambiental das obras e mostram trechos da floresta amazônica que seriam afetados pelos trabalhos e atividade de veículos pesados como caminhões e tratores na região.

Outra preocupação quanto à usina é a população local. Um levantamento realizado pelo Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), feito a pedido do Ministério Público Federal do Estado, indica que o total de pessoas atingidas em Altamira será de 25,4 mil moradores.