Fotógrafo retrata animais em poses 'quase humanas'

Chimpanzés, morcegos, galinhas e corujas são algumas das espécies capturadas pelas lentes do fotógrafo inglês Tim Flach. Na série de fotos intitulada More Than Human (Mais Que Humano, em tradução livre), os animais são flagrados em momentos mais intimistas, como uma troca de carinho.

O fotógrafo é renomado por registrar cachorros e cavalos e, com o projeto recente, usou um estúdio para captar a linguagem corporal de outros animais. "Quando eu comecei a fotografar animais, minha inspiração veio, em parte, de um sentimento de admiração da natureza - algo que eu sentia desde a infância e que ainda faz parte de meu imaginário" diz Flach.

Para conhecer mais o trabalho do fotógrafo, confira o site http://timflach.com/.

