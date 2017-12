Fotógrafo registra close-ups de olhos de animais

O fotógrafo armênio Suren Manvelyan iniciou uma nova série de fotos que mostra em detalhes olhos de animais, a série "Animal Eyes", que o fotógrafo ainda está desenvolvendo desde setembro.

Manvelyan já fez uma outra série há alguns anos, a série de fotos "Seus Belos Olhos", que fez muito sucesso na web, com close-ups mostrando em detalhes olhos humanos, com todas as diferenças entre cores e formatos.

O fotógrafo disse à BBC que a série com animais foi muito mais difícil que a série com olhos humanos.

"Eles não gostam de posar (para a foto), preciso ter muita paciência", disse Manvelyan.

Durante a sessão, o fotógrafo precisa se preocupar com sua segurança, como quando fotografou o olho de um jacaré, e também com o bem-estar dos animais. Mas, ele conta que valeu a pena.

"A variedade de formas, estruturas e cores é muito maior nos olhos dos animais do que nos olhos humanos."

O fotógrafo começou a carreira se dedicando à física e chegou a receber um PhD em Física Teórica, na Universidade de Yerevan. Ele leciona física, matemática e astronomia.

Mas, em 2006, ele se transformou em fotógrafo profissional e já fez várias séries de fotos, incluindo imagens de monumentos armênios e paisagens (no site www.surenmanvelyan.com).

