Fotógrafo faz retratos de animais selvagens em close-up

O fotógrafo dinamarquês Morten Koldby fez retratos de mamíferos selvagens em close-up, para capturar suas expressões.

Segundo ele, as imagens permitem projetar uma personalidade nos animais. "É como se eles estivessem com raiva, tristes, nervosos, etc.".

"Se isso fizer com que algumas pessoas se identifiquem mais com estes animais, ficarei feliz", disse à BBC Brasil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Koldby diz que teve a ideia quando decidiu "fazer algo novo em um fim de semana". Ele fotografou os animais em zoológicos e parques naturais.

Para fazer as imagens, ele precisou do auxílio dos profissionais responsáveis pelo cuidado com cada animal.

"A maioria deles (os animais) estava bem calmo e bem alimentado, então consegui fazer contato visual antes que eles se cansassem de mim", explica o fotógrafo.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.