Fotógrafo documenta vida selvagem do Ártico remoto

O fotógrafo britânico Danny Green passou oito anos documentando a vida selvagem e as paisagens das regiões árticas e subárticas do norte da Europa, em imagens que foram agrupadas no livro The Long Journey North (A longa jornada ao norte, em tradução livre).

Green conta que sua atividade favorita é "trabalhar em locais remotos e superar o desafio de capturar a paisagem e os animais que vivem ali". Entre as espécies que mais admira está o papagaio-do-mar. "É difícil fotografá-los enquanto voam, porque eles são rápidos. Mas gosto muito de seu olhar e do fato de que eles parecem um pouco instáveis."

Green também aprecia colônias de pássaros marinhos, como a de andorinhas do Ártico. "É incrível a sensação de estar sozinho em uma ilha, mas com milhares de pássaros lhe fazendo companhia." Suas fotos podem ser vistas no site www.dannygreenphotography.com.

