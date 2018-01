Fotógrafo desvenda belezas e mistérios de cavernas tailandesas

Um fotógrafo subterrâneo registrou o interior de 85 cavernas impressionantes na Tailândia, onde vive.

O australiano John Spies, que é explorador de cavernas há 30 anos, fotografou locais como a caverna Tham Lum Khao Ngu (caverna da Montanha da Cobra, em tradução livre) na região central do país, que tem a maior coluna de caverna do mundo, com 62 metros de altura.

Em Pang Mapha, no norte do país, ele capturou formações rochosas incomuns, documentou a arte pré-histórica, cemitérios e templos budistas subterrâneos.

"Encontrei uma nova espécie e gênero de peixe de cavernas, chamado peixe-anjo. Estou trabalhando com arqueologistas tailandeses e estrangeiros documentando as marcas nas cavernas", afirma.

Spies descobriu cavernas nunca visitadas pelos homens que, segundo ele, incluem algumas das mais longas e bem decoradas do país.

Sua experiência na área o levou a trabalhar com o naturalista britânico David Attenborough na série de documentários da BBC Planet Earth.

Além de fotógrafo e explorador, o australiano também é empresário e tem uma pousada no norte da Tailândia.

