Fotógrafo cria estilo especial que gera 'retratos clássicos' de cães

O fotógrafo americano Andrew Pinkham deu um tratamento 'vintage' a retratos de cachorros de diversas raças. Ele conta que gosta de fotografia desde adolescente, mas sempre invejou os pintores, que conseguem ter influência maior no resultado final de suas obras. Com a técnica que ele próprio desenvolveu, o fotógrafo mescla os estilos.

Ele diz que quer, com isso, "desafiar o que acreditamos ser histórico e autêntico". Andrew fotografa e produz as imagens digitalmente, mas depois as imprime em tela. Veja o resultado na galeria de fotos.