Fotógrafo captura gnu perseguindo leoa

Um fotógrafo especializado em vida selvagem capturou o momento em que um gnu, um tipo de antílope que habita as savanas africanas, reage ao ataque de uma leoa, colocando-a para correr.

A série de fotos, tiradas por Paul Goldstein, começa com a leoa atacando um grupo de gnus no Quênia. Pouco depois, um gnu ferido fica para trás do grupo, separado da leoa e três de seus filhotes por um pequeno córrego.

O felino salta para atacar o animal ferido, mas, surpreendentemente, os papeis se invertem e o antílope passa a perseguir a leoa.

A sequência foi capturada nos campos Kicheche. Goldstein organiza safáris fotográficos na África, Índia, Antártida e no Ártico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os campos no norte do Quênia existem há dez anos praticando o chamado 'turismo responsável', com respeito o meio-ambiente e aos habitantes locais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.