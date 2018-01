Fotógrafo captura formas esculturais no gelo antártico

Durante uma expedição à Antártida, o fotógrafo americano Steven Kozlowski registrou imagens de esculturas de gelo formadas pela natureza na ponta de icebergs.

Para fotografar as imensas "obras de arte" lapidadas pelos ventos polares, pela água e por temperaturas abaixo de zero no oeste da Antártida, Kozlowski navegou pela região à bordo de um barco a motor de 62 pés.

"Há muitas formas que você não vê normalmente na natureza", relatou o fotógrafo a respeito das esculturas nos icebergs.

"É como se elas tivessem sido criadas por um mestre escultor", comentou.

"Ao vê-las, tudo o que podia pensar era como a natureza é bela e como suas forças são criativas", concluiu.

Formado em biologia marinha, o fotógrafo de 40 anos abandonou a carreira acadêmica para se dedicar à fotografia selvagem, principalmente no Alasca.

De lá, ele já tirou material para diversos livros, tais como Os Ursos do Norte do Alasca, A Vida Selvagem do Norte do Alasca, e As Impressões da Vida Selvagem do Alasca (em tradução livre). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.