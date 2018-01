Fotógrafa registra cachorros sacudindo enquanto se secam

A fotógrafa americana Carli Davidson conseguiu fazer uma série de imagens inusitadas que mostram cachorros no momento em que eles se sacodem para se secar.

O resultado, alcançado graças ao uso da mais moderna tecnologia, captura as caras deformadas e contorcidas dos animais enquanto eles tentam se secar.

O projeto batizado de 'Shake' (Sacudir, em português) acabou surpreendendo até a fotógrafa pelas imagens hilárias que surgiram.

"É muito engraçado e divertido de se olhar. Em uma época cheia de dificuldade e tragédia para todo lugar que se olha, ter uma obra de arte cheia de humor é revigorante. O mundo precisa de humor para sobreviver", diz ela.

Antes de se dedicar à fotografia, Carli Davidson trabalhou como tratadora de animais por mais de sete anos. Ela também foi fotógrafa do zoológico de Oregon e trabalhou junto a abrigos para animais.

Além do projeto 'Shake', Davidson também tem outro trabalho sobre animais com deficiências físicas, que será lançado em breve. Para conhecer mais sobre o trabalho da fotógrafa, acesse ou sua página no Facebook ou o endereço http://www.carlidavidson.com/.

