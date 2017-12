Foto de lobo caçando é premiada em Londres; veja imagem

Os vencedores de um concurso de fotografia da vida selvagem foram anunciados nesta semana em Londres. O prêmio de melhor foto foi dado a Jose Luis Rodriguez, com uma imagem de um lobo pulando uma cerca em posição de caça, no norte da Espanha.

Concurso escolhe melhores microfotografias do mundo

Os trabalhos premiados no concurso Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year 2009 estão sendo expostos no Museu de História Natural de Londres.

A competição do Museu da História Natural e da revista BBC Wildlife, que ocorre pelo 46º ano consecutivo, recebeu mais de 43 mil inscrições de fotógrafos de 94 países, entre amadores e profissionais.

O vencedor da melhor foto, Jose Luis Rodriguez, disse à BBC que passou anos planejando a imagem, e que chegou a desenhá-la algumas vezes.

"Eu queria capturar uma foto na qual se vê o lobo no ato da caça, mas sem sangue. Eu não queria uma imagem cruel", disse ele.

Por causa do número crescente de visitantes curiosos para ver os trabalhos da premiação, neste ano o museu vai expor as fotografias em uma de suas maiores galerias.

