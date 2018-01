Foto de águia pescando vence concurso global de imagens da vida selvagem

O Museu Smithsonian de História Natural, em Washington (EUA), está exibindo até 25 de setembro as fotos vencedoras do concurso anual Windland Smith Rice International Awards da revista Nature's Best Photography, que escolhe as melhores imagens da vida selvagem ao redor do mundo.

O concurso recebeu mais de 20 mil inscrições, de imagens que capturam momentos únicos da vida selvagem em 56 países.

As fotografias capturam cenas do cotidiano de animais em florestas, geleiras, planícies, montanhas e oceanos de todo o mundo.

A imagem vencedora do Grande Prêmio, do fotógrafo escocês Peter Cairns, mostra uma águia-pescadora em ação na Finlândia.

Segundo o museu, o concurso almeja "reconhecer a paixão e a dedicação de fotógrafos da natureza".

Um júri formado por três profissionais escolheu as 147 melhores fotografias em 19 categorias, que incluem "Zoológicos e Aquários" e "Pessoas na natureza".

"A cada ano as imagens enviadas para a competição continuam a nos surpreender e impressionar. Na medida em que a tecnologia digital evolui, melhora também a qualidade das imagens produzidas", diz Steve Freligh, fundador da revista Nature's Best Photography e presidente do comitê da premiação.

As imagens escolhidas ficarão em exibição até setembro no museu Smithsonian.

