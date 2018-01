Fórum no Canadá discute energia e alimentos

O Fórum Econômico Internacional das Américas, que acontece na cidade canadense de Montreal, discutirá nesta terça-feira as necessidades energéticas, alimentícias e sanitárias do mundo, em meio à maior crise econômica dos últimos 70 anos.

O Fórum, também conhecido como Conferência de Montreal e que contará com a presença de mais de 150 personalidades do mundo político e econômico mundial, realizará sua sessão de terça-feira centrada na crise econômica e nos problemas energéticos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre outros, participarão da discussão o secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Ángel Gurría; o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, e o presidente do Banco de Desenvolvimento da Ásia, Haruhiko Kuroda.

Nos próximos dias, é esperada a presença no Fórum, que acontece até a quinta-feira, de Madeleine Albright, ex-secretária de Estado americana; do presidente do Banco Interamericano de Denvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, e do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe.