Fortes tempestades com granizo prejudicam voos e eleições no centro dos EUA Fortes tempestades caíram no centro dos Estados Unidos na terça-feira, produzindo granizo do tamanho de bolas de beisebol e relatos - ainda não confirmados - de formações de tornados, forçando que eleições primárias fossem suspensas no Estado de Iowa e paralisando voos em um aeroporto de Nebraska.