Uma forte tempestade de areia encobriu a cidade de Riyadh, capital da Arábia Saudita, nesta terça-feira, 10. Os fortes ventos causaram engarrafamentos em estradas e viadutos, enquanto as pessoas tentavam se proteger das rajadas da areia. Os voos do aeroporto internacional Rei Khalid foram cancelados devido à pouca visibilidade, que as autoridades alertavam que podia cair para zero. Foto: AP Foto: AP Foto: Reuters