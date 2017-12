'Fórmula Zero' tem 1º campeonato na Holanda

Cinco países participaram do primeiro campeonato internacional de Fórmula Zero, realizado na cidade de Roterdã, na Holanda. Os karts equipados com motores que produzem eletricidade a partir do hidrogênio - de "emissão zero" de carbono - competiram pelo topo do pódio, ou o chamado "lugar zero". A equipe Greenchoice Forze, da universidade holandesa Delft, venceu a prova geral e assim subiu ao pódio na "posição zero". Já a equipe EuplatechH2, da Espanha, registrou a volta mais rápida. Do torneio, realizado no fim de semana, participaram também equipes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Bélgica. Criada pelos entusiastas holandeses de automotores Godert van Hardenbroek e Eelco Rietveld, a Fórmula Zero já é reconhecida pela Federação Internacional de Automobilismo, a entidade que regulamenta o automobilismo mundial. Os organizadores do evento esperam que a categoria atinja os mesmos padrões da Fórmula 3, elevando-se à medida que o esporte automotor melhorar suas credenciais ambientais. "Em dez anos, se a indústria automotiva não se comprometer com os princípios de baixa emissão ou emissão zero, provavelmente não existirá mais", disse o chefe da equipe britânica, do Imperial College de Londres. "As equipes que abraçarem logo esta nova tecnologia vão ser bem-sucedidas, e aquelas que não abraçarem vão morrer na praia." O próximo evento de Fórmula Zero será realizado em março do ano que vem, nos Estados Unidos. Em 2009, o campeonato compreenderá quatro corridas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.